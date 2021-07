Paris Square de l'Aspirant Dunand Paris Spectacle jeune public « Le Journal de Blumka » Square de l’Aspirant Dunand Paris Catégorie d’évènement: Paris

« dans le cadre de l’hyperfestival » ce spectacle de 35 minutes proposé aux 4-9 ans permet un regard sur les droits des enfants dans un but d’éducation populaire. Grâce au plaisir du jeu, l’exigence de l’écriture et un dispositif léger respectueux de l’écologie, le public se sent concerné. Blumka n’est pas une enfant exceptionnelle – au premier sens du terme – qui ferait qu’on se doit de raconter son histoire. Une enfant comme on en croise bien souvent. Et pourtant ?… Blumka vit dans un orphelinat. Et beaucoup d’enfants connaissent la solitude d’un parent absent. Blumka vit chaque jour avec ses camarades. Quel enfant ne connaît pas la notion de partage ? Blumka part en colonie de vacances. Quel enfant n’a jamais fait sa valise ? Blumka travaille. Quel enfant ne connaît pas l’effort ? Et pourtant, Blumka est exceptionnelle – au premier sens du terme – c’est pour cela que nous racontons son histoire…. Elle aura réussi à travers son journal à révéler bien des sentiments que les enfants ressentent. Blumka nous fait plonger dans ses mots. Au fil de son quotidien, de ses rencontres, de ses aventures, des matières qui l’entourent, au fil des saisons, les spectateurs partagent le petit bout d’univers que Blumka leur offre. Libre à chacun de revenir chez lui avec un morceau en poche. Blumka vit dans un orphelinat dirigé par Janusz Korczak, le père spirituel de la CIDE. Pédiatre, écrivain et journaliste polonais, il est, avant la Seconde Guerre mondiale, une des figures les plus réputées de la pédagogie de l’enfance en Europe. Il met l’enfant au centre de sa vie et de son oeuvre en apportant sa vison révolutionnaire : l’enfant est un être humain comme les autres. Il se bat pour que les droits des enfants soient reconnus et pris en compte par les adultes. Aujourd’hui, il reste d’une actualité saisissante, et son action mérite d’être mieux connue. Spectacles -> Jeune public Square de l’Aspirant Dunand 20 rue Saillard Paris 75014

Contact :Etoile et Compagnie etoileetcie@gmail.com http://etoilew.cluster024.hosting.ovh.net https://www.facebook.com/search/top?q=etoile%20et%20compagnie

