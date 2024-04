Spectacle jeune public « Le Jardinier » Place Gambetta Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer, mardi 23 avril 2024.

Spectacle jeune public « Le Jardinier » Au cours de ce spectacle écolo-rigolo interactif, deux personnages en manque de nature trouvent un beau jardin fleuri et y font des découvertes insoupçonnées… Mardi 23 avril, 18h00 Place Gambetta Argelès-sur-Mer

Début : 2024-04-23T18:00:00+02:00 – 2024-04-23T19:00:00+02:00

Deux personnages en manque d’air et de nature fuient la ville pour un beau jardin fleuri.

Jardiner, bouturer et planter devient une nécessité. Les odeurs, les couleurs et les goûts les transportent dans leur imaginaire. Vivre en symbiose avec Dame nature les plonge dans un univers acidulé, gourmand et un brin loufoque !

Au cours de ce spectacle écolo-rigolo interactif, les enfants deviennent brouettes sur pédalettes, visitent le jardin sur petites échasses, passent à l’intérieur d’une chenille géante et se transforment en papillons. Ils repartiront avec la main verte…

Place Gambetta Argelès-sur-Mer place Gambetta, Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer 66700 Argelès Village Pyrénées-Orientales Occitanie 0468811585 http://www.argeles-sur-mer.com/tourisme-sommaire

