Spectacle jeune public – Le disco des oiseaux Pont-l’Abbé, 13 mars 2022, Pont-l'Abbé.

Spectacle jeune public – Le disco des oiseaux Rue Mstislav Rostropovitch Centre culturel Le Triskel Pont-l’Abbé

2022-03-13 – 2022-03-13 Rue Mstislav Rostropovitch Centre culturel Le Triskel

Pont-l’Abbé Finistère

Le duo Mosai & Vincent revient avec un spectacle pour les 0-5 ans : Le disco des oiseaux. À l’aide de chansons poétiques, de mélodies pop entêtantes et d’instruments électroniques, les deux musiciens transportent le public dans un univers de nature sauvage et de technologies.

Sur scène, Mosai & Vincent croisent ukulélé, guitare acoustique, pads et batterie électronique pour un concert coloré et dansant qui embarque les plus petits et les plus grands.

Pour les enfants de 0 à 5 ans.

Rue Mstislav Rostropovitch Centre culturel Le Triskel Pont-l’Abbé

dernière mise à jour : 2022-01-24 par