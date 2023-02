Spectacle Jeune public – La tente d’edgar Ribeauvillé Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Ribeauville

Spectacle Jeune public – La tente d’edgar, 11 juin 2023, Ribeauvillé . Spectacle Jeune public – La tente d’edgar 4 rue du parc Ribeauvillé Haut-Rhin

2023-06-11 15:30:00 – 2023-06-11 Ribeauvillé

Haut-Rhin Objet public non identifié ou cabinet de curiosités fantasque. Ça grince, ça cliquette, ça grogne… l’irréel s’invite chez vous ! Dandy du bitume, illusionniste du quotidien et mécano des zygomatiques, Edgar vous invite dans son entresort. Il secoue votre sens profond de la logique avec ses trouvailles incongrues et ses tours farfelus. Entre paris impossibles, arnaques, faux ratés et vraies performances, La Tente d’Edgar vous mène vers ce petit coin de la tête où tout reste possible. Découvrez Edgar, dandy illusionniste qui vous propose des tours tous aussi farfelus les uns que les autres ! Un spectacle qui ravira vos enfants ! Ribeauvillé

dernière mise à jour : 2023-02-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Ribeauville Autres Lieu Ribeauvillé Adresse 4 rue du parc Ribeauvillé Haut-Rhin Ville Ribeauvillé lieuville Ribeauvillé Departement Haut-Rhin

Ribeauvillé Ribeauvillé Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ribeauville /

Spectacle Jeune public – La tente d’edgar 2023-06-11 was last modified: by Spectacle Jeune public – La tente d’edgar Ribeauvillé 11 juin 2023 4 rue du parc Ribeauvillé Haut-Rhin Haut-Rhin Ribeauville

Ribeauvillé Haut-Rhin