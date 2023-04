Spectacle jeune public : la princesse qui aimait l’hiver La Manufacture des Abbesses Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Spectacle jeune public : la princesse qui aimait l’hiver La Manufacture des Abbesses, 8 avril 2023, Paris. Du samedi 08 avril 2023 au dimanche 25 juin 2023 :

.Public enfants. A partir de 4 ans. payant Le prix est de 14€ pour les adultes, 12€ pour les enfants. Un conte drôle et merveilleux sur la confiance en soi et le passage à l’âge adulte. Depuis trois ans que l’hiver dure, princesse Lora passe tout son temps à jouer dehors et faire des bonhommes de neige. Elle en oublierait presque de s’occuper de son royaume… Les villageois l’ont bien compris, car dans leurs champs plus rien ne pousse. Ils sont en colère et envisagent même de manger la princesse ! Lora se retrouve, bien malgré elle, plongée dans une épopée merveilleuse en quête de soi. Il lui faudra surmonter ses peurs en se confrontant à des entités magiques, des villageois pas contents afin d’endosser ses responsabilités de souveraine. Présentée par la Compagnie du Fil Imaginaire, La Princesse qui aimait l’hiver est un conte initiatique abordant l’épineux sujet du passage à l’âge adulte : une exploration de soi, une quête d’absolu et une nécessité d’interroger le sens de l’existence, de sa finitude, de l’amour, de la famille et du rapport à l’autre. La Manufacture des Abbesses 7 rue Véron 75018 Paris Contact : https://www.manufacturedesabbesses.com/theatre-paris/la-princesse-qui-aimait-lhiver/ https://www.facebook.com/filimaginaire https://www.facebook.com/filimaginaire https://www.vostickets.fr/Billet?ID=MANUFACTURE_DES_ABBESSES&SPC=22266

Julien Guesdon La Princesse qui aimait l’hiver, Princesse Lora découvre un vieux grimoire dans la malle magique du château.

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Manufacture des Abbesses Adresse 7 rue Véron Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Manufacture des Abbesses Paris

La Manufacture des Abbesses Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Spectacle jeune public : la princesse qui aimait l’hiver La Manufacture des Abbesses 2023-04-08 was last modified: by Spectacle jeune public : la princesse qui aimait l’hiver La Manufacture des Abbesses La Manufacture des Abbesses 8 avril 2023 La Manufacture des Abbesses Paris Paris

Paris Paris