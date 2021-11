La Chevallerais La Chevallerais La Chevallerais, Loire-Atlantique SPECTACLE JEUNE PUBLIC « LA POTION RIGOLOPHONIQUE DE RÉKUPERTOU» La Chevallerais La Chevallerais Catégories d’évènement: La Chevallerais

Loire-Atlantique

SPECTACLE JEUNE PUBLIC « LA POTION RIGOLOPHONIQUE DE RÉKUPERTOU» La Chevallerais, 24 novembre 2021, La Chevallerais. SPECTACLE JEUNE PUBLIC « LA POTION RIGOLOPHONIQUE DE RÉKUPERTOU» Théâtre Rue du Théâtre La Chevallerais

2021-11-24 – 2021-11-24 Théâtre Rue du Théâtre

La Chevallerais Loire-Atlantique La Chevallerais « Spectacle interactif Rékupertou a des pouvoirs bien étranges: Il peut faire de n’importe quel débris un instrument de musique magnifique. Parti de rien, grâce à son talent et à sa potion rigolophhonique, il va sauver l’oasis de Sourdingo qu’un sort maléfique a plongé dans le silence total (ou presque! ). A l’issue de ces péripéties, Rekupertou vous aura convaincu que l’on peut faire de la musique avec tout et n’importe quoi. Le spectacle saura plaire grâce à ses divers niveaux de lecture aux enfants de la maternelle au primaire sans oublier quelques clins d’œil aux adultes. » Réservations à l’office de tourisme Erdre Canal Forêt, accueil de Blain, au 02 40 87 15 11 C’est une aventure drôle et instructive, soutenue par la performance étonnante d’un conteur musicien qui nous montre de façon ludique les différentes incidences du son sur notre environnement et nous fait découvrir des instruments inédits aux sonorités étonnantes de sa fabrication. Gratuit. +33 2 40 87 15 11 « Spectacle interactif Rékupertou a des pouvoirs bien étranges: Il peut faire de n’importe quel débris un instrument de musique magnifique. Parti de rien, grâce à son talent et à sa potion rigolophhonique, il va sauver l’oasis de Sourdingo qu’un sort maléfique a plongé dans le silence total (ou presque! ). A l’issue de ces péripéties, Rekupertou vous aura convaincu que l’on peut faire de la musique avec tout et n’importe quoi. Le spectacle saura plaire grâce à ses divers niveaux de lecture aux enfants de la maternelle au primaire sans oublier quelques clins d’œil aux adultes. » Réservations à l’office de tourisme Erdre Canal Forêt, accueil de Blain, au 02 40 87 15 11 Théâtre Rue du Théâtre La Chevallerais

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: La Chevallerais, Loire-Atlantique Autres Lieu La Chevallerais Adresse Théâtre Rue du Théâtre Ville La Chevallerais lieuville Théâtre Rue du Théâtre La Chevallerais