Chapelle du Méjan, le vendredi 11 mars à 18:30

Le conservatoire du Pays d’Arles propose _La petite robe rouge_, un spectacle musical pour les enfants à partir de 2 ans (durée 30 minutes). « C’est l’histoire d’une petite fille toujours joyeuse. Elle vit chez ses parents dans un petit village tout près d’une forêt. Sa grand-mère, qu’elle adore, vit de l’autre côté au-delà de la rivière, après le pont et après le pré vert. Vous la connaissez cette petite fille, elle est votre sœur, votre amie ; on ne peut pas la manquer avec cette si jolie petite robe rouge. »

Créé au Festival d’Avignon Off 2019, ” La petite robe rouge ” est un spectacle musical pour les enfants à partir de 2 ans, chanté et joué par Aimée de La Salle et Cécile Veyrat. Chapelle du Méjan Place Nina-Berberova 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

2022-03-11T18:30:00 2022-03-11T19:00:00

