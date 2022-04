Spectacle Jeune public « La forêt en délire » Centre socio-éducatif, 31 mai 2022, Wattrelos.

Centre socio-éducatif, le mardi 31 mai à 19:00

Compagnie Tino Valentino Mise en scène : James Hodges. Tino Valentino et Frantz Marin Marionnettes et ventriloquie Nous sommes en 2065. Le professeur Valentino et son fidèle perroquet savant “Wilkipédia” font découvrir aux enfants les incidences du réchauffement climatique sur la faune et la flore… ​Dans un décor de forêt naturelle, avec inserts vidéo originaux, vous découvrirez des arbres, des plantes et des animaux dans des situations cocasses : Un loup dépressif raconte des histoires aux enfants pour les endormir… Une abeille syndicaliste milite pour les 35 heures face aux cadences infernales de production du miel… Un ours polaire se sauve de la banquise en fonte pour découvrir les plaisirs des plages tropicales… Un renard se transforme en DJ “Bob Renard” et fait danser les poules sur le dancefloor… Mardi 31 mai 2022 à 19H00 Centre Socio-Éducatif Billetteries des spectacles : Office de Tourisme – 189, rue Carnot Tarif : 2 € – Gratuit pour les enfants 03.20.75.85.86 – [contact@wattrelos-tourisme.com](mailto:contact@wattrelos-tourisme.com)

60’ – En famille dès 5 ans

Centre socio-éducatif 10, rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Wattrelos Nord



