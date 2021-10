Spectacle jeune public – “La Famille Gribouillis” Biganos, 27 octobre 2021, Biganos.

Spectacle jeune public – “La Famille Gribouillis” 2021-10-27 – 2021-10-27 Rue Pierre de Coubertin Espace culturel Louis Mounaix

Biganos Gironde Biganos

EUR La famille Gribouillis vous invite à passer un petit moment de douceur, de poésie avec de tendres morceaux de musique, de dessin et d’histoire. Papa et maman Gribouillis s’aiment tandis qu’un champignon fait des siennes.

Monia Lyorit et Loïc Dauvillier donnent vie aux histoires malicieuses d’Edouard Manceau sous le regard émerveillé des petits comme des grands.

2 représentations : à 10h et 11h

De 1 à 4 ans

La famille Gribouillis vous invite à passer un petit moment de douceur, de poésie avec de tendres morceaux de musique, de dessin et d’histoire. Papa et maman Gribouillis s’aiment tandis qu’un champignon fait des siennes.

Monia Lyorit et Loïc Dauvillier donnent vie aux histoires malicieuses d’Edouard Manceau sous le regard émerveillé des petits comme des grands.

2 représentations : à 10h et 11h

De 1 à 4 ans

+33 5 56 82 78 35

La famille Gribouillis vous invite à passer un petit moment de douceur, de poésie avec de tendres morceaux de musique, de dessin et d’histoire. Papa et maman Gribouillis s’aiment tandis qu’un champignon fait des siennes.

Monia Lyorit et Loïc Dauvillier donnent vie aux histoires malicieuses d’Edouard Manceau sous le regard émerveillé des petits comme des grands.

2 représentations : à 10h et 11h

De 1 à 4 ans

Compagnie Il était une fois

dernière mise à jour : 2021-10-13 par