Spectacle Jeune Public : La conteuse cricri Il était une fois en Afrique
Wintzenheim, 16 février 2022

Il était une fois en Afrique un crocodile, un lion et un éléphant qui désiraient se rendre en Ecosse, une petite chèvre qui rêvait de liberté au désespoir de sa maman, un jeune garçon qui n'avait qu'une idée en tête : attraper l'oiseau de pluie. Ils avaient tous un rêve dans leur cœur. Sont-ils parvenus à le réaliser ? Dès 3 ans. Durée : 45min.

