SPECTACLE JEUNE PUBLIC LA BROUETTE À HISTOIRES Herbignac, 19 avril 2022

Rue de Ranrouët Château de Ranrouët Herbignac

2022-04-19

Herbignac Loire-Atlantique

Le printemps est de retour et avec lui, son lot de « mauvaises herbes ». Le jardinier, armé de ses outils et de sa brouette va mettre de l’ordre dans le potager ! Sale temps pour les Pissenlits, Chiendents, Pâquerettes et autres « inutiles » du jardin, qui vont être arrachés. Mais la révolte gronde. Inutiles ? C’est ce qu’on va voir !

Ce spectacle aborde la biodiversité et change notre regard sur ce qu’on appelle les « bonnes » et les « mauvaises » herbes.

Sur réservation.

Pour les enfants de 5 à 10 ans.

La programmation est susceptible d’être annulée en cas d’intempéries et en fonction de la situation sanitaire.

