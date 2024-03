Spectacle jeune public La Brouette à histoires Château de Ranrouët Herbignac, mardi 23 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T15:00:00+02:00 – 2024-04-23T16:00:00+02:00

Fin : 2024-07-29T17:00:00+02:00 – 2024-07-29T18:00:00+02:00

Le printemps est de retour et avec lui, son lot de « mauvaises herbes ». Le jardinier, armé de ses outils et de sa brouette va mettre de l’ordre dans le potager ! Sale temps pour les Pissenlits, Chiendents, Pâquerettes et autres « inutiles » du jardin, qui vont être arrachés. Mais la révolte gronde. Inutiles ? C’est ce qu’on va voir !

Ce spectacle aborde la biodiversité et change notre regard sur ce qu’on appelle les « bonnes » et les « mauvaises » herbes.

Sur réservation.

Pour les enfants de 5 à 10 ans.

Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 88 96 17 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chateauderanrouet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/spectacle-jeune-public-la-brouette-a-histoires-herbignac.html »}]

JEUNESSE NATURE