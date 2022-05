Spectacle jeune public : “INSECT” Jardins de l’Evêché Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

Spectacle jeune public : “INSECT” Jardins de l’Evêché, 4 juin 2022, Blois. Spectacle jeune public : “INSECT”

Jardins de l’Evêché, le samedi 4 juin à 16:30 Danseuse ou insecte ? Un spectacle étonnant où l’on voit évoluer une danseuse à même le sol, tel un insecte en pleine nature… Jardins de l’Evêché 3 ter rue du Haut-Bourg, 41000 Blois Blois Centre Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T16:30:00 2022-06-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blois, Loir-et-Cher Autres Lieu Jardins de l'Evêché Adresse 3 ter rue du Haut-Bourg, 41000 Blois Ville Blois lieuville Jardins de l'Evêché Blois Departement Loir-et-Cher

Jardins de l'Evêché Blois Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blois/

Spectacle jeune public : “INSECT” Jardins de l’Evêché 2022-06-04 was last modified: by Spectacle jeune public : “INSECT” Jardins de l’Evêché Jardins de l'Evêché 4 juin 2022 Blois Jardins de l'évêché Blois

Blois Loir-et-Cher