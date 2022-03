Spectacle jeune public I Le voyage de Ziryab Salle Albert Sieux, 4 mai 2022, Quesnoy-sur-Deûle.

Spectacle jeune public I Le voyage de Ziryab

Salle Albert Sieux, le mercredi 4 mai à 17:30

**Quesnoy-sur-Deûle** Salle Albert Sieux allée des Etreindelles **Le voyage de Ziryab I Compagnie Marc Loopuyt** Deux musiciens content l’histoire de Ziryab, musicien quasi-légendaire qui jouait à la cour du Sultan Haroun-Ar-Rachid de Bagdad. Il en fut chassé par la jalousie de son maître et entreprit un long périple vers l’Occident. Il séjourna au Maghreb et devint enfin l’hôte privilégié de la cour de Cordoue au 9e siècle. Sur ce fonds historique, le récit et les saynètes introduisent naturellement les pièces musicales et les chants auxquels les enfants sont associés, et permettent de présenter une collection d’instruments orientaux en action. **Marc Loopuyt** Marc Loopuyt a fréquenté l’Andalousie, le Maghreb, l’Orient arabe, la Turquie et l’Azerbaïdjan pendant 45 ans. Ses voyages et ses résidences lui ont permis de forger son style propre comme joueur de oud passionné. Il est compositeur mais surtout improvisateur et créateur de spectacle à la fois originaux et traditionnels où l’invention musicale, chorégraphique et poétique est reine. Parallèlement à sa nature profonde de voyageur, il est aussi musicologue, pédagogue et polyglotte spontané. Il est toujours prêt au départ pour les concerts mais aussi pour de nouveaux partages ou de nouvelles découvertes musicales sur les terrains d’Orient ou d’Occident.

Gratuit sur réservation

