Haut-Rhin EUR Conte féérique, musical et historique, librement inspiré des légendes

alsaciennes de la vallée de la Wormsa.

Gretala, 8 ans, connait la forêt par cœur, le chant des oiseaux, les plantes, les animaux et toute la magie qui en émane. Si ses parents

n’ont pas le temps de s’occuper d’elle, sa grand-mère Madeleine ou “mamema”, la berce depuis toute petite aux histoires fantastiques.

Celles que l’on peut entendre si l’on sait regarder vraiment, si l’on sait écouter avec son cœur. Gretala va devoir être courageuse et se faire

confiance pour oser gravir la montagne des Spitzkoepfes et ainsi sauver la déesse de la bêtise humaine.

L’histoire nous est retracée par une fée du lac complètement décalée, qui prend des douches de paillettes sur fond de rock’n roll et invite les personnages de l’histoire à coup de formules magiques qui n’existent pas. Elle interpelle et joue avec les spectateurs, les encourageants à créer eux même les personnages qu’ils souhaitent voir! Vidéos, ombres chinoises, chants et improvisations rythment tout ce monde fantastique. Conte féérique, musical et historique, librement inspiré des légendes alsaciennes de la vallée de la Wormsa. +33 3 89 27 94 93 Wintzenheim

