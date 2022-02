SPECTACLE JEUNE PUBLIC “GRANULE” Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Mamers Sarthe Mamers Spectacle gratuit pour les 0-3 ans, d’une durée de 30 minutes Granule, un drôle de personnage, vient présenter son tableau : disparu !

De sa carriole, surgissent des boites multicolorées qui chantent et enchantent grâce aux berceuses de la ronde du Monde entier…

Se dessine alors un visage sans frontière où vogueront les petits Imaginaires.

Un échange avec la compagnie est proposé à l’issue de la séance, avec apprentissage d’une comptine.

Places limitées – Sur réservation au 02 43 97 91 29 ou sur https://mediatheque-lelien.mainesaosnois.fr/

