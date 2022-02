Spectacle jeune public : Gigoboy Issenheim Issenheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Issenheim

Spectacle jeune public : Gigoboy Issenheim, 4 mars 2022, Issenheim.

2022-03-04 18:00:00 – 2022-03-04 20:30:00

Issenheim Haut-Rhin Issenheim 0 EUR Tous les enfants veulent devenir des super-héros, mais a-t-on demandé aux enfants super-héros ce qu’ils voulaient devenir ? Gigaboy est né au pays des superhéros. Son enfance a paru bien longue à ses parents qui attendaient de lui de vrais exploits ; mais de ce côté, Gigaboy était loin d’être super.

Devenu adulte, Gigaboy convie le public à une réception très particulière, en forme de soirée diapo, afin de partager avec lui les épisodes marquants de sa vie. En tant qu’invité, le spectateur sera lui aussi mis à l’honneur, et confronté à cette super question : c’est quoi, être un héros ? Gigaboy est un super spectacle pour des super familles qui auront envie de s’aimer super fort à la fin. A partir de 8 ans Accueil du public à 18h, moment de convivialité. Début du spectacle à 19h. Spectacle jeune public Gigaboy. A partir de 5 ans +33 3 89 62 24 30 Tous les enfants veulent devenir des super-héros, mais a-t-on demandé aux enfants super-héros ce qu’ils voulaient devenir ? Gigaboy est né au pays des superhéros. Son enfance a paru bien longue à ses parents qui attendaient de lui de vrais exploits ; mais de ce côté, Gigaboy était loin d’être super.

