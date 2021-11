Saverne Saverne 67700, Saverne Spectacle jeune public : Fracasse Saverne Saverne Catégories d’évènement: 67700

Saverne

Spectacle jeune public : Fracasse Saverne, 24 novembre 2021, Saverne. Spectacle jeune public : Fracasse Saverne

2021-11-24 – 2021-11-24

Saverne 67700 À l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de musique, pas de livres, jamais de jeu. Azolan, Basque et Fracasse sont les trois orphelins qui vont voler Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier et trouver la liberté grâce à ce héros de papier. À l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de musique, pas de livres, jamais de jeu. Azolan, Basque et Fracasse sont les trois orphelins qui vont voler Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier et trouver la liberté grâce à ce héros de papier. Saverne

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: 67700, Saverne Autres Lieu Saverne Adresse Ville Saverne lieuville Saverne