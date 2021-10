Sagy Sagy Sagy, Val-d'Oise Spectacle jeune public : Ernest, l’épouvantail éclectique au sourire panoramique Sagy Sagy Catégories d’évènement: Sagy

Spectacle jeune public : Ernest, l’épouvantail éclectique au sourire panoramique Sagy, 17 octobre 2021, Sagy. Spectacle jeune public : Ernest, l’épouvantail éclectique au sourire panoramique 2021-10-17 16:00:00 16:00:00 – 2021-10-17 17:30:00 17:30:00 Hameau du Petit Mesnil 6 rue du Vaux de l’Orme

Sagy Val-d’Oise Sagy EUR 3 3 Spectacle jeune public par Sophie Salleron, conteuse au musée de la Moisson à Sagy dans le cadre des animations autour de l’exposition “Partie de Campagne” proposée par le Parc naturel régional du Vexin français. musee@pnr-vexin-francais.fr +33 1 34 48 66 00 http://www.museedelamoisson.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-27 par Parc naturel régional du Vexin Français

Détails Catégories d’évènement: Sagy, Val-d'Oise Autres Lieu Sagy Adresse Hameau du Petit Mesnil 6 rue du Vaux de l'Orme Ville Sagy lieuville 49.05828#1.94823