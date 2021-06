Spectacle jeune public Ephémère Biganos, 9 juin 2021-9 juin 2021, Biganos.

Spectacle jeune public Ephémère 2021-06-09 10:00:00 – 2021-06-09 11:00:00 Rue Pierre de Coubertin Espace culturel

Biganos 33380 Biganos

Spectacle visuel et musical

Proposé dans le cadre du dispositif d’éveil culturel pour la Petite enfance

Éphémère… Une fée, une fleur… qui s’éveille et s’épanouit au fil du jour. Elle s’envole et part à la découverte du monde qui l’entoure. Notre Fée-fleur rencontre une libellule, danse avec une grenouille, joue avec la pluie et voyage au rythme des percussions. Tout au long du jour, ses pétales s’ouvrent et dévoilent leurs couleurs… pour arriver, enfin, à maturité.

Pour les 6 mois-5 ans – Gratuit

Réservation obligatoire auprès de la Médiathèque : 05.56.03.93.34

Ville de Biganos