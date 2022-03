Spectacle jeune public – Édantépoèmtamikoi ? Salle André-Gide Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

Salle André-Gide, le samedi 30 avril à 15:00

ÉDANTÉPOÈMTAMIKOI ? À travers différents chapitres (à moins que ce ne soit des chats-pitres, bref un truc pas complètement sérieux), Comme autant de rubriques d’une émission de radio faisant une large place à des poèmes d’auteurs contemporains, vivants ou disparus, Deux envoyés (très) spéciaux de Radio-PO-M partent, en compagnie de petits d’hommes, à l’explo-ration de l’univers et du processus poétiques… Attention ! l’aventure est peut-être au coin du vers ! Un mot peut en cacher un autre, et de là, peut surgir l’inconnu !

Sur inscription, 8 € :1 place achetée = 1 place offerte

Spectacle jeune public – Avec la Compagnie Alias Victor, Sophie Caritté et Alain Fleury
Salle André-Gide
147, route de Dieppe, Notre-Dame-de-Bondeville

2022-04-30T15:00:00 2022-04-30T16:30:00

