Spectacle Jeune public « Doudou or not Doudou ? »

Gironde EUR 5 5 « Doudou or not Doudou ? » Cie Passagers du vent. Chut ! Nénou s’est endormie tranquillement dans son lit. Dans la chambre, les doudous s’éveillent, jouent, chantent pour une nuit de folie !

Comédie musicale pour toute la famille. Entrée gratuite. De 0 à 6 ans

Durée : 30 min

Réservation conseillée

