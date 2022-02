Spectacle Jeune Public – De l’autre côté Tonneins, 13 avril 2022, Tonneins.

Spectacle Jeune Public – De l'autre côté Centre Culturel – La Gabarre Tonneins

2022-04-13 14:30:00 – 2022-04-13 15:05:00

Tonneins Lot-et-Garonne

8 8 EUR Spectacle théâtral – Création 2021. Par la Compagnie du Réfectoire.

Pierre vient d’avoir un petit frère. Pas toujours facile de trouver sa place. Alors Pierre joue seul dans sa chambre, entre des murs qui bloquent son corps mais pas son imaginaire.

Un jour, il s’invente un jumeau de carton et de scotch… C’est une fille, elle s’appelle Ogdog. Son monde à elle est turquoise et rempli de forêts lumineuses, de jeux débridés, de pluies de billes et de danses de renard.

Dans une scénographie dépouillée et sur une musique vibrante, les corps des deux acteurs nous racontent cette fable fantasque, cette fantaisie onirique où Karin Serres nous plonge avec la folie et la sincérité des mots dans cette langue

tourbillonnante qui la caractérise.

– Jeune Public de 4 à 7 ans

– Durée : 35 min

– Tarif B

Spectacle Jeune Public – De l’autre côté

Centre Culturel – La Gabarre Tonneins

