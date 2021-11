Chevillon Médiathèque de Chevillon Chevillon, Haute-Marne Spectacle jeune public d’après l’album « L’étrange zoo de Lavardens » de Thierry Dedieu Médiathèque de Chevillon Chevillon Catégories d’évènement: Chevillon

Un vicomte sur le déclin décide de transformer son parc en zoo. Mais le chaos s’installe bien vite quand les animaux commencent à envahir le château. Excédée par ces débordements, la belle mère du vicomte décide «d’éduquer les animaux »… Ces derniers apprennent donc les bonnes manières… Ce spectacle plein d’humour, loufoque et inquiétant est un hommage à l’illustration. La mise en scène respecte le texte à la virgule près et laisse aussi toute leur place aux images qui sont projetées pendant le spectacle.Un personnage mystérieux incarné par Jérôme Hudeley nous plonge dans cet album intense et fantastique.

Entrée libre sur inscription

Avec Jérôme Hudeley et mis en scène par Evelyne Beighau de la compagnie Théarto Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon Chevillon Haute-Marne

