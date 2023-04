Spectacle jeune public : Contes japonais et musique classique Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Spectacle jeune public : Contes japonais et musique classique Maison de la culture du Japon à Paris, 5 mai 2023, Paris. Du vendredi 05 mai 2023 au samedi 06 mai 2023

.Tout public. A partir de 6 ans. payant Tarif enfant 3 € / Adulte 5 € / Groupe gratuit ( 10 enfants minimum, resagroupe@mcjp.fr) Découverte de deux univers, orient et occident, qui semblent si différents. Un garçon de 3 cm de haut qui voudrait devenir un grand samouraï et une jeune mariée qui possède un drôle de pouvoir. La conteuse Hiromi Asai racontera ces histoires du Japon d’autrefois, accompagnée au piano par Elise Kermanac’h qui interprètera des œuvres de Debussy, Rubinstein, Tansman, Schmitt … Le premier conte sera présenté à l’aide d’un kamishibaï. Illustrations : David Chamalet et Aya Roppongi-Vecile Collaboration artistique : Dominique Bacle Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/fr 0144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/contes-japonais-et-musique-classique

