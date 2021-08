Spectacle Jeune Public, Conte Initiatique « L’incroyable histoire de Jo Patate » L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), 2 octobre 2021, Menton.

**Espace jeunesse** Spectacle Jeune Public, Conte Initiatique « L’incroyable histoire de Jo Patate » par la compagnie Dessous de Scene Quand Jo Patate était petit, il voulait être prestidigitateur comme son arrière-grand-père mais il n’a jamais réussi à faire sortir la moindre princesse de sa boîte magique. Quand Jo Patate était petit, il voulait être clown pour faire rire les enfants et leurs parents ; mais personne ne rit jamais en le voyant. Lui non plus d’ailleurs. Jo est toujours triste… Un jour il entend une voix… et un génie sort de son petit théâtre magique. Ce génie va l’aider : pour ne plus rester dans son coin, Jo doit changer. Peu à peu, Jo Patate apprend à se tenir droit, à sourire du bout des lèvres, à écouter les autres et à essayer de les imiter. Sur inscription **à partir de 3 ans**

Gratuit, sur inscription, passe sanitaire et masque obligatoire pour les accompagnants

Par la compagnie Dessous de Scene

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes



