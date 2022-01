Spectacle jeune public : BOUGRR ! Wisches, 13 mars 2022, Wisches.

EUR Bigre ! Ces deux bougres, Bougrr et Bigrr, sont des voleurs de chansons. Mais ils les volent pour qu’elles s’envolent, pour que les chansons prennent l’air et que les airs voient la lumière. Ces deux cambrioleurs complices ont plus d’une chanson dans leurs sacs ! Ils vont vous les chanter avec complicité et humour. Les chansons qui composent ce répertoire ont ceci de spécial qu’elles ont été écrites avec des enfants lors d’ateliers écriture. Et c’est sûrement pour ça qui fait qu’elles font particulièrement mouche !

Restitution du stage jeune public « Inventons des chansons avec BOUGRR ! », avec : Lionel GROB (chant, guitare, ukulélé) – Guillaume SCHLEER (accordéon, clavier, chant). www.grob-music.com/boogr

