Spectacle Jeune public « Boucle d’O »

EUR 5 5 « Boucle d’O » par la Cie A tous vents – Co production Cie du Porte-voix.

Deux personnages se rencontrent dans un langage de corps, de voix, de rythmes d’images pour interroger ce qui tourne dans notre monde, du cycle et de la boucle, du rouage et de la roue.

A travers le symbole de l’eau et du cercle, ils interrogent le cycle de la vie, la construction de l’identité, de son propre reflet et de la relation à l’autre. De la manivelle à la rondeur du tambour, de la force centrifuge à la spirale, les formes et les mouvements résonnent avec les jeux d’eau et les rythmes composés. Un spectacle à partager entre petits et grands jusqu’au plaisir de « boucler la boucle » ensemble !

À partir de 6 mois

Durée : 35 minutes

Jauge limitée

Réservation conseillée

