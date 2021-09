Issy-les-Moulineaux Auditorium Niedermeyer Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Spectacle jeune public : Bal à fond par Minibus ! Auditorium Niedermeyer Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Auditorium Niedermeyer, le dimanche 21 novembre à 11:00

Après « Où es-tu Père Noël » et « Ma famille en papier », découvrez le nouveau spectacle du groupe MINIBUS, « Bal à fond », un spectacle entièrement musical, coloré et festif pour toute la famille ! Les chansons de ce nouvel album sont autant de voyages autour du monde. Danses africaines, samba brésilienne, petit bal chinois, ambiances slaves, gitanes ou algériennes aux rythmes endiablés servent des textes poétiques. Deux d’entre eux sont le résultat de séances d’écriture avec des écoliers, et le résultat est bluffant ! Pour l’occasion, notre trio de rockers au coeur tendre s’est adjoint les services d’Ivan Le Serpent, percussionniste toujours branché sur 100 000 volts. Un seul objectif : faire chanter et danser toutes les générations sur les refrains joyeux de ces nouvelles chansons et de quelques classiques réarrangés pour l’occasion. Un voyage musical aux rythmes planétaires pour danser en famille ! Le nouveau spectacle des Minibus ravira petits et grands ! Auditorium Niedermeyer 11-13 rue Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine

2021-11-21T11:00:00 2021-11-21T12:00:00

