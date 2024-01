Spectacle jeune public « Augustin Pirate du Nouveau Monde » Gommerville, dimanche 11 février 2024.

Un conte d’aventure musicale, interactif et olfactif !

Le pirate Augustin Volubile Poivre embarque ses moussaillons les enfants du public dans une trépidante chasse aux trésors aux confins du Nouveau Monde ! Évitant les boulets de canon, bravant les obstacles, chantant comme de vieux loups de mer, notre fier équipage va faire la connaissance de fabuleux personnages et d’animaux rares dans des régions naturelles et exotiques princesse maya, toucan farceur, tortue géante, manchot empereur ou diseuse de bonne aventure… De Rio aux îles Galápagos, par-delà le Cap Horn et la jungle amazonienne, levez l’ancre pour un voyage hors du commun, plein de malice et de poésie, à la découverte d’épices aux parfums enivrants café, vanille, cacao… que les moussaillons pourront sentir en direct ! .

