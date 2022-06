Spectacle Jeune Public : Artémis – d’après Le feuilleton d’Artémis de Murielle Szac Theizé Theizé Catégories d’évènement: 69620

Theizé

Spectacle Jeune Public : Artémis – d’après Le feuilleton d’Artémis de Murielle Szac Theizé, 18 juin 2022, Theizé. Spectacle Jeune Public : Artémis – d’après Le feuilleton d’Artémis de Murielle Szac Le Bourg La Mairie, Theizé

2022-06-18 11:30:00 – 2022-06-18 12:20:00 Le Bourg La Mairie,

Theizé 69620 Un conte mythologique interprété par trois comédiennes et musiciennes, qui porte un regard humain et féministe sur les aventures d’Artémis, déesse de la nature. Un spectacle musical tous publics, à partir de 6 ans, adapté du Feuilleton de Murielle Szac. theatreenpierresdorees@gmail.com +33 6 52 76 06 22 http://www.theatrepierresdorees.fr/index.php/artemis Le Bourg La Mairie, Theizé

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 69620, Theizé Autres Lieu Theizé Adresse Le Bourg La Mairie, Ville Theizé lieuville Le Bourg La Mairie, Theizé Departement 69620

Theizé Theizé 69620 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/theize/

Spectacle Jeune Public : Artémis – d’après Le feuilleton d’Artémis de Murielle Szac Theizé 2022-06-18 was last modified: by Spectacle Jeune Public : Artémis – d’après Le feuilleton d’Artémis de Murielle Szac Theizé Theizé 18 juin 2022 69620 Theizé

Theizé 69620