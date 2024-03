SPECTACLE JEUNE PUBLIC ANTONINE OU N’EST PAS CHEVALIER QUI VEUT Herbignac, lundi 19 août 2024.

Antonine, petite fille rêveuse, s’invente des mondes imaginaires. C’est décidé, elle sera chevalière ! Avec son épée en bois et son fidèle ours en peluche, la voilà prête à livrer bataille ! C’est alors que l’imaginaire devient réalité et que commence pour Antonine un voyage dans le temps plein de surprises et de personnages inattendus.

Pour les enfants de 6 à 10 ans.

Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-19 17:00:00

fin : 2024-08-19 18:00:00

Rue de Ranrouët

Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

