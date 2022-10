Spectacle jeune public « Alice Waring : le chant de la tourterelle », 4 décembre 2022, .

Spectacle jeune public « Alice Waring : le chant de la tourterelle »



2022-12-04 – 2022-12-04

EUR Alice Waring – Le chant de la tourterelle

Ce projet est né d’une envie de m’adresser aux touts petits et leurs familles. J’ai souvent constaté la force des chansons à gestes et à histoire auprès des plus jeunes qui perçoivent la dynamique vocale et musicale avec une grande capacité d’écoute et de présence. Pour ce spectacle j’ai composé des musiques et j’ai puisé dans le répertoire des artistes que j’admire comme Anne Sylvestre, Steve Waring, Alain Gibert. Le livre «Je chante avec mon bébé» d’Agnès Chaumié m’a aussi beaucoup inspiré. En jouant «le chant de la tourterelle» dans des contextes très différents (festivals, médiathèques, crèches, écoles, Ehpad, centres spécialisés…) je me suis aperçue qu’il pouvait toucher aussi les adultes et notamment les personnes âgées qui retrouvent des émotions de leur enfance.

Les chansons à gestes, les berceuses, les sons des instruments sont au service du rythme et de l’émotion des personnages de l’histoire . Après la représentation je peux prendre un temps pour chanter avec le public.

Instruments du spectacle : ukulélé soprano et baryton, ocarina, native flûte, flûte indonésienne, flûtes irlandaises, shrutti box, clarinette bambou

Ecriture et jeu : Alice Waring

Costume : Jocelyne Jault

Regard extérieur : Robin Limoge et Jocelyne Jault

Décor : Steve Waring et Jocelyne Jault

