Spectacle jeune public « À quoi rêvent les méduses ? » Haguenau

Haguenau

Spectacle jeune public « À quoi rêvent les méduses ? » 7 janvier 2023, Haguenau

2023-01-07 17:00:00 – 2023-01-07 17:30:00 Haguenau

Bas-Rhin EUR Un voyage au pays des songes pour parler du sommeil aux tout-petits et à leurs parents.

Un homme est allongé sur une grande feuille de papier blanc. Il dort. Il rêve. Au cours de sa traversée nocturne, il va découvrir tout un univers sous lui. Ce tapis de feuilles de papier qu’il va explorer lui révélera des mondes inconnus, enfouis. Le temps d’une nuit !

Où sommes-nous quand nous dormons, lorsque nous nous retirons de tout, que plus rien n’existe pour nous-mêmes ? Dans l’obscurité, le silence et l’immobilité, parfois nous voyons, nous entendons, nous marchons. Parfois nous dansons ! La nuit nous rêvons. Est-ce que les méduses rêvent aussi ? +33 3 88 73 30 54 Haguenau

