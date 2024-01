Spectacle Jeter l’encre Centre culturel le Cap Plérin, samedi 10 février 2024.

Spectacle Jeter l’encre Centre culturel le Cap Plérin Côtes-d’Armor

Une aventure artistique et nomade autour de l’Océan.

Marie Bobin, issue des montagnes des Alpes, et François Gaillard, venant de Paris, n’avaient ni l’un ni l’autre connaissance du monde marin.

Alors, ils sont allés à la rencontre de skippers, pêcheurs, plongeurs, ONG, gardiens de phare pour comprendre, découvrir, et construire un concert dessiné au carrefour du documentaire, de l’immersion et de la poésie graphique, visuelle et sonore.

Marie dessine, François chante, autour des témoignages d’Isabelle Autissier, Yvan Bourgnon, Laurent Ballesta entre autres spécialistes et amoureux du monde de la Mer. .

Centre culturel le Cap 6 Rue de la Croix

Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 17:00:00

fin : 2024-02-10 18:00:00



L’événement Spectacle Jeter l’encre Plérin a été mis à jour le 2024-01-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme