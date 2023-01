Spectacle : Jérôme Niel Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Isère

Spectacle : Jérôme Niel Châteauneuf-sur-Isère, 9 mars 2023, Châteauneuf-sur-Isère . Spectacle : Jérôme Niel 430 Route du Lac Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes Quartier des Communaux Châteauneuf-sur-Isère Drôme Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes 430 Route du Lac

Drôme Jérôme Niel, star du web depuis plusieurs années, a décidé de passer du virtuel au réel avec un premier one-man show. Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère

