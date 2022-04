Spectacle “Jeanne, les trois procès” Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Spectacle “Jeanne, les trois procès” Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, 29 avril 2022, Orléans. Spectacle “Jeanne, les trois procès”

Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, le vendredi 29 avril à 20:45

**20 h 45 Cathédrale Sainte-Croix** 1914, alors que le monde s’apprête à basculer dans une terrible guerre, le Vatican entame l’ultime enquête au sujet de Jeanne d’Arc pour décider de sa canonisation. Par le biais d’une relation épistolaire entre le pape et le défenseur de la cause de Jeanne, le spectacle original « Jeanne, les trois procès », de la société Rhapsode, conteur d’histoire, propose de revivre son procès de condamnation à mort, son procès en nullité et enfin son procès de canonisation. **21 h 20 Départ de Jeanne d’Arc vers la porte Bourgogne** Dans le cadre des fêtes de Jeanne d’Arc Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T20:45:00 2022-04-29T21:20:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans Adresse Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans Orléans Departement Loiret

Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Spectacle “Jeanne, les trois procès” Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans 2022-04-29 was last modified: by Spectacle “Jeanne, les trois procès” Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans 29 avril 2022 Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans Orléans orléans

Orléans Loiret