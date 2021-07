Spectacle « Jeanne & Gabrielle témoins de mariage » Goudelin, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Goudelin.

Spectacle « Jeanne & Gabrielle témoins de mariage » 2021-07-24 20:00:00 – 2021-07-24 23:30:00

Goudelin Côtes d’Armor Goudelin

Jeanne et Gabrielle vous entraînent dans une soirée de mariage à la frontière entre l’émotion et la gêne. Elles forment un duo hilarant. Elles osent !

L’heure du traditionnel discours est aussi celui des règlements de compte. Les deux jeunes femmes jonglent avec leurs visions des traditions et de la vie. Elles idéalisent le mariage, la famille et les enfants. Gabrielle, elle, exècre tout cela. De leurs points de vue naissent des situations cocasses et burlesques. Entre espoir et désillusion, blessures et optimisme naïf, elles sont tendrement drôles.

Témoins du mariage auquel vous êtes tous invités, arriveront-elles au bout de leur discours ?

Parviendront-elles à faire honneur au mariés… Pour le meilleur et pour le pire rire !

Spectacle GRATUIT

Pour une meilleure organisation, il est préférable d’arriver vers 20h00. MASQUE OBLIGATOIRE à partir de 11 ans. Pass Sanitaire obligatoire à partir de 17 ans.

+33 2 96 70 01 95

