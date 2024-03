SPECTACLE JEANNE DARK Site Intercommunal d’Écurey Montiers-sur-Saulx, vendredi 17 mai 2024.

SPECTACLE JEANNE DARK Site Intercommunal d’Écurey Montiers-sur-Saulx Meuse

Vendredi

Mime bruité sortie de résidence Cie Bruital.

Plus Dark que jamais, Jeanne renaît de ses cendres dans cette nouvelle création de la Bruital Compagnie qui nous entraîne au cœur d’un Moyen Age violent et caricatural, entre la parodie et le film épique. Le mime bruité et le lipsync s’entremêlent pour donner corps à de multiples personnages tous plus fêlés les uns que les autres, évoluant autour d’une Jeanne qui se révèle être, probablement, la moins folle de tous…

Gratuit, à partir de 10 ans.

Proposé par Cie Azimuts/le CCOUAC et Ecurey Pôles d’avenir.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:00:00

fin : 2024-05-17

Site Intercommunal d’Écurey 1 Rue de l’Abbaye

Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est azimuts@cieazimuts.com

L’événement SPECTACLE JEANNE DARK Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2024-03-20 par OT SUD MEUSE