Spectacle Jean-Marie Bigard Drusenheim, 20 mai 2022, Drusenheim.

Spectacle Jean-Marie Bigard Drusenheim

2022-05-20 20:00:00 – 2022-05-20 22:00:00

Drusenheim Bas-Rhin Drusenheim

EUR Pour la dernière saison de ce spectacle, Jean-Marie Bigard arrive à Drusenheim !

Je l’annonce : «Ce sera mon dernier spectacle». Et il est temps que ça se termine, j’ai 65 ans. Alors je vais vous offrir le spectacle de ma vie, tous les meilleurs moments de ma carrière, le Stade de France, la classe…Vous avez été quatre millions de copains à venir me voir en spectacle, huit millions à avoir acheté mes DVDs. A moi de vous offrir un cadeau ! Je pars vous rencontrer avec mes meilleures sketches ! Enfin non, vos meilleurs sketches ! C’est ma tournée, profitez-en !

+33 3 88 53 77 40

Pour la dernière saison de ce spectacle, Jean-Marie Bigard arrive à Drusenheim !

Je l’annonce : «Ce sera mon dernier spectacle». Et il est temps que ça se termine, j’ai 65 ans. Alors je vais vous offrir le spectacle de ma vie, tous les meilleurs moments de ma carrière, le Stade de France, la classe…Vous avez été quatre millions de copains à venir me voir en spectacle, huit millions à avoir acheté mes DVDs. A moi de vous offrir un cadeau ! Je pars vous rencontrer avec mes meilleures sketches ! Enfin non, vos meilleurs sketches ! C’est ma tournée, profitez-en !

Drusenheim

dernière mise à jour : 2022-01-11 par