Deux-Svres Lezay EUR 21 21 Spectacle avec la Compagnie Pericard Jean-Jacques Goldman et Céline Dion Dimanche 20 novembre à 15h, salle des fêtes de Lezay Organisé par le foot de Lezay Réservations au 05 49 29 06 37 / 06 33 45 44 12 ou via le Café du Commerce Prix : 21€ Spectacle avec la Compagnie Pericard Jean-Jacques Goldman et Céline Dion Dimanche 20 novembre à 15h, salle des fêtes de Lezay Organisé par le foot de Lezay Réservations au 05 49 29 06 37 / 06 33 45 44 12 ou via le Café du Commerce Prix : 21€ Pixabay

