SPECTACLE – JEAN-FRANÇOIS SIVADIER : SENTINELLES Vandœuvre-lès-Nancy, 29 mars 2022, Vandœuvre-lès-Nancy.

SPECTACLE – JEAN-FRANÇOIS SIVADIER : SENTINELLES Vandœuvre-lès-Nancy

2022-03-29 19:00:00 – 2022-03-29

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

THÉÂTRE / GRANDES ESPÉRANCES

Jean-François Sivadier crée des spectacles qui questionnent nos humanités à travers le prisme de ceux qui habitent la scène : les acteurs. Son théâtre est joueur et porteur d’une vitalité enthousiasmante. Il trouve sa profondeur, sa gravité dans son appétit de comprendre de quelle matière nous sommes tissés. Qu’il mette en scène des œuvres dramatiques ou des opéras, Jean-François Sivadier cherche encore et toujours à l’endroit de l’humain.

Dans Sentinelles, Jean-François Sivadier met en scène trois amis inséparables, pianistes, promis à de brillantes carrières de solistes. Leur amitié se voit troublée par une cruelle équation : deux d’entre eux sont des virtuoses, mais le troisième est un génie. Trois êtres à la fois liés et irréconciliables marchent ensemble sur des routes parallèles. Mais leurs sentiments sont confus : l’envie de se détacher du monde ou de lui ressembler, la fatigue et la tentation du renoncement, l’ambition et l’orgueil, le rêve de fraternité et la rage de vaincre…

Sur une scène crépusculaire, les trois comédiens, portés à incandescence par la direction magistrale de Jean-François Sivadier, s’enflamment et se consument sous nos regards.

