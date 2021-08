Andilly Les jardins de la bibliothèque Andilly, Charente-Maritime Spectacle « Jean de La Fontaine » à Andilly Les jardins de la bibliothèque Andilly Catégories d’évènement: Andilly

Charente-Maritime

Spectacle « Jean de La Fontaine » à Andilly Les jardins de la bibliothèque, 18 septembre 2021, Andilly. Spectacle « Jean de La Fontaine » à Andilly

Les jardins de la bibliothèque, le samedi 18 septembre à 15:30 Gratuit. Entrée libre.

Découvrez 19 fables telles que vous ne les avez jamais vues ! La Compagnie Eos met en scène « Les Fables de la Fontaine » dans un spectacle pour enfants de 4 à 10 ans. Les jardins de la bibliothèque 3 rue du cimetière, 17230 Andilly Andilly Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00

