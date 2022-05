Spectacle : Jean-Baptiste Guégan – La Voie de Johnny, 13 mai 2022, .

Spectacle : Jean-Baptiste Guégan – La Voie de Johnny

2022-05-13 – 2022-05-13

EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE ACTUEL, LE CONCERT EST REPORTÉ AU JEUDI 13 MAI 2022 A 20H. Les billets achetés restent valables. Remboursement possible.

Le phénomène vocal Jean-Baptiste Guégan se dirige sur la voie de Johnny et démarre une tournée des grandes salles dès le mois de mai 2019. Vainqueur de l’émission « Incroyable talent » au grand public, Jean-Baptiste a commencé sa carrière il y a pourtant bien longtemps dans les brumes de sa Bretagne natale. Il passera dans les plus belles salles de France en 2019 et 2020 et par la Seine Musicale de Paris le 19 janvier 2020.

Zénith de Pau

