SPECTACLE JE T’AIME MON FRÈRE Foyer rural Ley, vendredi 5 avril 2024.

SPECTACLE JE T’AIME MON FRÈRE Foyer rural Ley Moselle

Vendredi

Vincent et Marco sont frères. Ils s’aiment d’un amour profond. La vie les a fait différents, elle va les mettre à l’épreuve plus que jamais auparavant…

Qu fait-on d’un secret de famille embarrassant ?

Il y a des choses qu’il ne faut pas dire… Et d’autres qu’il ne faut pas taire…Tout public

8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

Foyer rural 50 rue Principale

Ley 57810 Moselle Grand Est

L’événement SPECTACLE JE T’AIME MON FRÈRE Ley a été mis à jour le 2024-03-25 par OT DU PAYS SAULNOIS