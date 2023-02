Spectacle « Je t’aime donc je suis » Saint-Bauzille-de-Putois Saint-Bauzille-de-Putois Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Bauzille-de-Putois

Spectacle « Je t'aime donc je suis », 25 mars 2023, Saint-Bauzille-de-Putois

Salle polyvalente

2023-03-25 – 2023-03-25 Saint-Bauzille-de-Putois

Herault Saint-Bauzille-de-Putois Mimi’Show vous ouvre les portes de son petit cabaret, à elle toute seule !

Ce spectacle part d’un questionnement qui traverse tout un chacun.

Qui suis-je ? Et il a l’ambition de ne pas y répondre !

Nous vous emmenons dans des tribulations méta-psycologico-physiques, dans les entrailles de la construction de l’identité.

Nous sommes le fruit de l’amour… Oui !! Mais c’est quoi l’amour ?

C’est chantant, c’est vibrant, dramatiquement drôle…

« JE T’AIME DONC JE SUIS » est une déclaration d’amour ! Un seule en scène intime, où se mêlent le chant, la danse et les textes.

Un seule en scène dont l’écriture et la mise en scène font tomber les barrières qui nous séparent …A partir de 12 ans. https://saintbauzilledeputois.fr/actualites/calendrier/spectacle-je-taime-donc-je-suis Saint-Bauzille-de-Putois

