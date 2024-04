Spectacle « Je t’aime banane » Espace culturel Le Roëlan Erdeven, samedi 27 avril 2024.

Le couple parfait n’existe pas, mais on peut essayer de trouver la personne qui s’en rapproche le plus.

« Je t’aime banane » raconte l’histoire de deux personnes qui tombent follement amoureuses, mais sont-elles vraiment compatibles ?

Cette comédie romantique, drôle et parfois absurde, aborde de façon réconfortante, perspicace et réaliste la vraie vie des couples au quotidien.

« Je t’aime banane » vous rassurera sur le fait que vous n’êtes pas le(a) seul(e) à subir les imperfections de votre conjoint.

C’est la comédie parfaite à regarder en couple, en famille et en solo quand on veut éviter les erreurs de casting.

Tout public . Durée 1h15 (sans entracte)

Metteur en scène Nilson JOSE Distribution Myriam PERRAUD/ Nilson JOSE

Tarif A partir de 24,20 €

Réservation au 06 74 94 87 19. .

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27 22:00:00

Espace culturel Le Roëlan 9 Rue Abbé le Barh

Erdeven 56410 Morbihan Bretagne espaceculturel@erdeven.fr

