_Robert propose à son amie Léa, un jeu dans lequel il incarnera des personnages avec lesquels elle discutera. Leur amitié si forte les aidera à surmonter le plus grand obstacle de Léa : son cancer. Se délivrant de ses secrets les plus profonds, l’imaginaire deviendra réalité. Sans le savoir, ce jeu dépassera leurs attentes…_ _Oriane, 17 ans, joue le rôle émouvant de Léa. Antonin, 16 ans, celui de Robert qui, pour distraire son amie, incarne huit personnes qui ont traversées la vie de Léa. Ainsi elle osera leur parler franchement, et réglera ses comptes. L’âme apaisée, elle se libérera de ses troubles._ _En janvier 2018, après trois mois d’écriture, Antonin termine « Je suis prête»._ _Suite à plusieurs années de pratique partagées auprès du Théâtre Alizé, les deux comédiens ont voulu monter leur propre pièce, ce qui a demandé deux ans de travail. Cette pièce vibrante par son jeu juste et sincère transporte le spectateur au travers d’émotions bouleversantes._

10€ / tout public / sur réservation

Le Groupe Entre-Deux-Scènes vous donne rendez-vous à l’oscillothéâtre et vous faire découvrir son spectacle “je suis prête”. L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon Gironde

2022-05-20T20:45:00 2022-05-20T21:55:00

