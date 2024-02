Spectacle Je demande la route Salle le Sully Coutras, vendredi 16 février 2024.

Roukiata conte avec dérision et auto-dérision son parcours riche en péripéties, qui la mène de son école primaire en Afrique aux scènes parisiennes. Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels entre la France et l’Afrique.

“Je demande la route” est une traversée initiatique dans un monde de brutes. L’école n’est pas douce en Afrique, l’arrivée en France est dure pour une migrante désargentée … mais c’est en surmontant ces épreuves que la jeune fille devient une femme maîtresse de son destin.

Avec ce spectacle Roukiata fait un retour sur elle-même et souhaite offrir une belle histoire, grave et légère, à laquelle chacun peut s’identifier.

Rendez-vous le vendredi 16 février à 20h30 à la salle le Sully pour découvrir ce spectacle humoristique.

Réservation au 05 57 69 43 80 .

Salle le Sully 2 Pl. du 19 Mars 1962

Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@mairie-coutras.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16



L’événement Spectacle Je demande la route Coutras a été mis à jour le 2024-02-01 par OTI du Libournais