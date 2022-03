Spectacle “Je danserai pour toi” Église du Cœur-Eucharistique de Jésus Paris Catégorie d’évènement: Paris

Spectacle “Je danserai pour toi” Église du Cœur-Eucharistique de Jésus, 25 mars 2022, Paris. Spectacle “Je danserai pour toi”

Église du Cœur-Eucharistique de Jésus, le vendredi 25 mars à 20:30

Le décès de son père va tout bousculer et la pousser vers une quête de sens radicale, au grand dam de ses proches. C’est l’histoire de son parcours ardent qui la mènera vers plusieurs spiritualités, en passant par quelques rencontres loufoques, avant de trouver le christ de façon inattendue. L’amour du funk et la soif de sainteté s’excluront-ils ou seront-ils compatibles ? Avec Sophie Galitzine Le 25 mars 2022 à 20h30 au Cœur Eucharistique de Jésus Le décès de son père va tout bousculer et la pousser vers une quête de sens radicale, au grand dam de ses proches. Église du Cœur-Eucharistique de Jésus 22 rue du Lieutenant Chauré, 75020 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église du Cœur-Eucharistique de Jésus Adresse 22 rue du Lieutenant Chauré, 75020 Paris Ville Paris lieuville Église du Cœur-Eucharistique de Jésus Paris Departement Paris

Église du Cœur-Eucharistique de Jésus Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Spectacle “Je danserai pour toi” Église du Cœur-Eucharistique de Jésus 2022-03-25 was last modified: by Spectacle “Je danserai pour toi” Église du Cœur-Eucharistique de Jésus Église du Cœur-Eucharistique de Jésus 25 mars 2022 Église du Cœur-Eucharistique de Jésus Paris Paris

Paris Paris